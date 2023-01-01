Остекление домов и коттеджей

конструкций и на
монтажные работы
индивидуальное решение
для вашего дома
остекления с учетом
материала постройки
конструкции на собственном
производстве
строго по технологии под
надзором инженера
Остекление загородного дома под ключ
Начиная с замера и составления проектной документации, заканчивая монтажными работами на объекте. Мы специализируемся на окнах для частных домов и коттеджей и знаем об особенностях остекления построек любого типа.
За 17 лет работы мы остеклили дома практически в каждом поселке Московской области и прилегающих к ней районов. Три производственные площадки — ПВХ, алюминий, дерево — позволяют нам удовлетворить потребности каждого владельца загородной недвижимости в короткие сроки. У нас 14 монтажных бригад и собственный парк спецтехники для доставки конструкций на объект и выполнения манипуляций на нем. Обращайтесь к нам — с удовольствием сделаем все, что может сделать оконная компания для владельца загородного дома. Работаем так же с подрядчиками - строителями, архитекторами и прорабами на выгодных условиях!
Цены на окна типовых размеров
Работаем на объектах всех типов
Изготовим окна из надежных профильных систем
Стеклопакет
Рекомендуем к установке двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты толщиной 30-58 мм , которые помогут вам сэкономить на электроэнергии!
Толщину и формулу стеклопакета подберет технолог, после изучения особенностей вашего дома - локации, расположения, материала стен и планировки комнат.
Профиль ПВХ
Мы работаем с тремя надежными производителями ПВХ профиля - Rehau, Melke, Veka. У каждого из них большая продуктовая линейка.
Подберем оптимальный вариант для вашего дома, после изучения его особенностей. Имейте ввиду, что профиль ПВХ можно окрашивать в любой цвет или ламинировать, добиваясь сходства с деревом.
Стеклопакет
Рекомендуем к установке так же двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты толщиной 30-68 мм, которые экономят электроэнергию и обеспечивают высокие показатели теплоизоляции.
В случае необходимости предложим так же ударопрочные, шумозащитные, солнцезащитные стеклопакеты после изучения местности, где расположен дом.
Алюминиевый профиль
Мы работаем с ведущими производителями алюминиевого профиля - Alutech, Schuco и Vidnal. У каждого из них в линейке есть теплые и холодные системы.
Подберем под ваш бюджет оптимальный вариант, подскажем, на чем можно экономить, а на чем - нельзя. Алюминиевый профиль окрашивается и декорируется под дерево, выберем идеальный оттенок под фасадное решение.
Стеклопакет
В современные деревянные окна устанавливаются однокамерные и двухкамерные стеклопакеты толщиной 28-38 мм. Для экономии электроэнергии рекомендуем энергосберегающие и мультифункциональные варианты.
Технолог посоветует вам формулу стеклопакета после изучения условий эксплуатации окон, особенностей постройки, ее расположения относительно других объектов и сторон света.
Деревянный профиль
Изготавливаем окна из двухслойного 60 на 70 мм и трехслойного 78 на 78 мм клеенного бруса сосны, лиственницы или дуба. Это очень качественная древесина отечественного производства.
Готовые изделия пропитываются антисептиком и покрываются защитными лаками. Цветовая палитра лаков довольно обширная - вы можете выбрать любой оттенок в каталоге, который максимально будет подходить к концепции фасада.
Пластиковые окнаподробнее
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Профиль:Rehau (Германия), Melke (РФ), Veka (РФ)
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Теплоизоляция:0,78 - 1,05 м2 * С/Вт
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Звукоизоляция:30 - 50 dB(А)
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Стеклопакеты:32 - 52 мм
Алюминиевые окна подробнее
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Профиль:Alutech (РБ), Schuco (Германия), Vidnal (РФ)
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Теплоизоляция:0,67 - 1,12 м2 * С/Вт
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Звукоизоляция:29 - 56 dB(А)
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Стеклопакеты:30 - 68 мм
Деревянные окнаподробнее
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Профиль:Сосна, лиственница, дуб (РФ)
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Теплоизоляция:0,62 - 1,02 м2 * С/Вт
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Звукоизоляция:26 - 31 dB(А)
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Стеклопакеты:28 - 38 мм
Берем в работу современные проекты
Установим входные двери и порталы
Остеклим пристройки и малые архитектурные формы
Используем энергосберегающие стеклопакеты
Подберем цвет
окон под фасад
дома
Установим
скрытую фурнитуру
Изготовим окна любого размера и формы
Произведем монтаж по технологии
- Для гидроизоляции монтажных швов и утепления стыков используются импортные материалы с европейскими сертификатами, которые уже прошли испытания и доказали свою эффективность.
- Применяем на монтажах высокоточный инструментарий, при необходимости — спецтехнику, краны, манипуляторы из собственного транспортного цеха.
- Работы проводятся монтажниками с опытом от З-х лет, которые постоянно повышают свою квалификацию и имеют все необходимые допуски.
Некоторые наши работы за 2023 год
Частный дом из блоков
Остекление загородного дома, который используется для круглогодичного проживания, расположен в густонаселенном поселке.
Предложили окна и двери из теплого профиля Schuco - AWS 75 и ASE 80.HI с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Профиль прошел сублимирование, в результате чего получили оконные конструкции под дуб. Очень красивый фасадный ансамбль!
Частный дом из кирпича
Остекление частного дома, который используется для круглогодичного проживания, расположен рядом с оживленной дорогой
Окна и двери из теплых профильных систем Alutech W72, двухкамерные стеклопакеты с шумопоглощающей формулой. Все конструкции окрашены в единый шоколадно-коричневый цвет, выбранный архитектором заказчика в каталоге цветов RAL.
Частный дом из кирпича
Остекление коттеджа, который используется большую часть года, расположен в центре поселка.
Окна и двери из теплых профильных систем Vidnal - V72 и V60 D, двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты. Остекление веранды холодным профилем Krauss серии P400. Все изделия окрашены в единый коричневый цвет методом порошкового напыления.
Частный дом из бетона
Современное остекление дома для круглогодичного проживания, расположеного в центре поселка, фронтальная часть фасада выходит на солнечную сторону.
Окна, двери и фасад из систем Alutech серий ALT W72, W62 и F50, энергосберегающие стеклопакеты с солнцезащитным напылением. Все конструкции окрашены в эксклюзивный бирюзовый цвет - очень контрастно и стильно смотрятся!
Частный дом из блоков
Остекление одноэтажного дома для круглогодичного проживания, много проемов для панорамных окон, нужны конструкции с нестандартным открыванием.
Окна, двери, раздвижные и складные системы Schuco серий AWS 75, ADS 75, ASE 80.HI (подъемно-раздвижные) и ASE 80FD.HI (гармошки), энергосберегающие стеклопакеты с закаленными стеклами. Остекление веранды панорамными складными системами. Сублимирование изделий под дуб.
Частный дом из бруса
Остекление дома - цена основной критерий - используется как дача, здесь живут наездами, но круглый год, расположен в поселке.
Пластиковые окна и входные двери из недорогого профиля Rehau Thermo, двухкамерные стеклопакеты. Остекление террасы холодными системами Krauss C640 (раздвижные окна) и P40 (входные двери).
Каркасный дом - барнхаус
Остекление каркасного дома, который используется как баня с комнатой отдыха, расположен на окраине поселка на участке заказчика.
Теплые алюминиевые системы Vidnal F50 и V60 D, однокамерные стеклопакеты с затемненным стеклом. Оконные конструкции окрашены в единый темно-коричневый цвет по шкале RAL.
Частный дом из блоков
Остекление теплой веранды в доме, который используется для круглогодичного проживания, расположен внутри крупного поселка вблизи дороги.
Пластиковые окна и двери из самого “тихого” профиля Rehau Intelio, мультифункциональные стеклопакеты с энергосберегающим эффектом, ламинация под темное “дерево” для идеального сочетания с уже установленными в доме окнами.
Частный дом из бруса
Остекление дачного дома, который используется с ранней весны до поздней осени, иногда заказчики бывают здесь и зимой.
Пластиковые окна и двери белого цвета из недорогого профиля Rehau Blitz с двухкамерными стеклопакетами. Панорамное остекление террасы холодными профильными системами Krauss с раздвижными створками.
Частный дом из керамоблока
Остекление жилого дома под ключ, поселок расположен вблизи аэропорта, поэтому в приоритете - шумоизоляция. Заказчик сразу ориентировался на алюминиевый профиль.
Окна и двери из теплых профильных систем Vidnal V68 и V60, мультифункциональные стеклопакеты с шумопоглощающей формулой, удобные варианты открывания, порошковое окрашивание в темно-коричневый цвет.
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