Остекление домов и коттеджей

Остекление загородного дома под ключ

Начиная с замера и составления проектной документации, заканчивая монтажными работами на объекте. Мы специализируемся на окнах для частных домов и коттеджей и знаем об особенностях остекления построек любого типа.

За 17 лет работы мы остеклили дома практически в каждом поселке Московской области и прилегающих к ней районов. Три производственные площадки — ПВХ, алюминий, дерево — позволяют нам удовлетворить потребности каждого владельца загородной недвижимости в короткие сроки. У нас 14 монтажных бригад и собственный парк спецтехники для доставки конструкций на объект и выполнения манипуляций на нем. Обращайтесь к нам — с удовольствием сделаем все, что может сделать оконная компания для владельца загородного дома. Работаем так же с подрядчиками - строителями, архитекторами и прорабами на выгодных условиях!