Остекление частных домов
и коттеджей в Москве и области
Проекты для расчета (круглосуточно)
mail@trinity-okna.ru
с 9.00 до 20.00
+7 (499) 840-31-51
Сейчас работаем
с 9.00 до 20.00
+7 (495) 244-44-45
Сейчас работаем
Проекты для расчета (круглосуточно)
mail@trinity-okna.ru

Остекление домов и коттеджей

от производителя окон
Пластиковые, алюминиевые или деревянные окна на выбор!
в 3-х вариантах на почту или в WhatsApp
на все виды
конструкций и на
монтажные работы
5 лет гарантии на все виды конструкций и на монтажные работы
Предложим панорамную, фасадную или безрамную технологию остекления
Разработаем
индивидуальное решение
для вашего дома
Подготовим проект
остекления с учетом
материала постройки
Изготовим оконные
конструкции на собственном
производстве
Установим окна на объекте
строго по технологии под
надзором инженера

Остекление загородного дома под ключ

Начиная с замера и составления проектной документации, заканчивая монтажными работами на объекте. Мы специализируемся на окнах для частных домов и коттеджей и знаем об особенностях остекления построек любого типа.

За 17 лет работы мы остеклили дома практически в каждом поселке Московской области и прилегающих к ней районов. Три производственные площадки — ПВХ, алюминий, дерево — позволяют нам удовлетворить потребности каждого владельца загородной недвижимости в короткие сроки. У нас 14 монтажных бригад и собственный парк спецтехники для доставки конструкций на объект и выполнения манипуляций на нем. Обращайтесь к нам — с удовольствием сделаем все, что может сделать оконная компания для владельца загородного дома. Работаем так же с подрядчиками - строителями, архитекторами и прорабами на выгодных условиях!

Цены на окна типовых размеров

 
Одностворчатое
900 х 1500 мм
8 700 ₽
Двустворчатое
1400 х 1500 мм
13 650 ₽
Трехстворчатое
1900 х 1500 мм
18 525 ₽
Панорамное
2000 х 2100 мм
27 300 ₽
Одностворчатое
900 х 1500 мм
30 400 ₽
Двустворчатое
1400 х 1500 мм
37 050 ₽
Трехстворчатое
1900 х 1500 мм
59 000 ₽
Панорамное
2000 х 2100 мм
51 260 ₽
Одностворчатое
900 х 1500 мм
20 100 ₽
Двустворчатое
1400 х 1500 мм
26 300 ₽
Трехстворчатое
1900 х 1500 мм
38 880 ₽
Панорамное
2000 х 2100 мм
50 700 ₽
Что входит в стоимость?
Сделать расчет по моим размерам!

Работаем на объектах всех типов

У нас большой опыт остекления в ИСЖ и отработанные технологии монтажа
Деревянный дом
брус, бревно
Каркасный дом
СИП, панели
Кирпичный дом
керамические блоки
Блочный дом
газосиликатные блоки
Монолитный дом
бетонные
Фахверк

Изготовим окна из надежных профильных систем

рекомендованных к установке в домах для круглогодичного проживания

Стеклопакет

Рекомендуем к установке двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты толщиной 30-58 мм , которые помогут вам сэкономить на электроэнергии!

Толщину и формулу стеклопакета подберет технолог, после изучения особенностей вашего дома - локации, расположения, материала стен и планировки комнат.

Профиль ПВХ

Мы работаем с тремя надежными производителями ПВХ профиля - Rehau, Melke, Veka. У каждого из них большая продуктовая линейка.

Подберем оптимальный вариант для вашего дома, после изучения его особенностей. Имейте ввиду, что профиль ПВХ можно окрашивать в любой цвет или ламинировать, добиваясь сходства с деревом.

Стеклопакет

Рекомендуем к установке так же двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты толщиной 30-68 мм, которые экономят электроэнергию и обеспечивают высокие показатели теплоизоляции.

В случае необходимости предложим так же ударопрочные, шумозащитные, солнцезащитные стеклопакеты после изучения местности, где расположен дом.

Алюминиевый профиль

Мы работаем с ведущими производителями алюминиевого профиля - Alutech, Schuco и Vidnal. У каждого из них в линейке есть теплые и холодные системы.

Подберем под ваш бюджет оптимальный вариант, подскажем, на чем можно экономить, а на чем - нельзя. Алюминиевый профиль окрашивается и декорируется под дерево, выберем идеальный оттенок под фасадное решение.

Стеклопакет

В современные деревянные окна устанавливаются однокамерные и двухкамерные стеклопакеты толщиной 28-38 мм. Для экономии электроэнергии рекомендуем энергосберегающие и мультифункциональные варианты.

Технолог посоветует вам формулу стеклопакета после изучения условий эксплуатации окон, особенностей постройки, ее расположения относительно других объектов и сторон света.

Деревянный профиль

Изготавливаем окна из двухслойного 60 на 70 мм и трехслойного 78 на 78 мм клеенного бруса сосны, лиственницы или дуба. Это очень качественная древесина отечественного производства.

Готовые изделия пропитываются антисептиком и покрываются защитными лаками. Цветовая палитра лаков довольно обширная - вы можете выбрать любой оттенок в каталоге, который максимально будет подходить к концепции фасада.

Пластиковые окнаподробнее

  • Профиль:
    Rehau (Германия), Melke (РФ), Veka (РФ)
  • Теплоизоляция:
    0,78 - 1,05 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция:
    30 - 50 dB(А)
  • Стеклопакеты:
    32 - 52 мм
Цена: 6 500 ₽/м2

Алюминиевые окна подробнее

  • Профиль:
    Alutech (РБ), Schuco (Германия), Vidnal (РФ)
  • Теплоизоляция:
    0,67 - 1,12 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция:
    29 - 56 dB(А)
  • Стеклопакеты:
    30 - 68 мм
Цена: 20 000 ₽/м2

Деревянные окнаподробнее

  • Профиль:
    Сосна, лиственница, дуб (РФ)
  • Теплоизоляция:
    0,62 - 1,02 м2 * С/Вт
  • Звукоизоляция:
    26 - 31 dB(А)
  • Стеклопакеты:
    28 - 38 мм
Цена: 10 700 ₽/м2

Берем в работу современные проекты

с нестандартным и большим по площади остеклением
6 500 ₽/м2
Панорамное остекление
21 580 ₽/м2
Фасадное остекление
9 400 ₽/м2
Безрамное остекление
9 400 ₽/м2
Стеклянные крыши

Установим входные двери и порталы

подберем оптимальный профиль, исходя из задач
17 800 ₽/м2
Входные группы и двери
33 500 ₽/м2
Раздвижные двери
31 200 ₽/м2
Складные двери-гармошка

Остеклим пристройки и малые архитектурные формы

предложим холодный или теплый способы остекления
4 000 ₽/м2
Терраса
4 000 ₽/м2
Веранда
4 000 ₽/м2
Беседка
20 000 ₽/м2
Зимний сад
24 700 ₽
Летняя кухня
4 000 ₽/м2
Крыльцо
28 500 ₽
Баня
20 000 ₽/м2
Бассейн

Используем энергосберегающие стеклопакеты

Которые обеспечат комфортную температуру внутри помещений и зимой, и летом. Это позволит вам значительно, сэкономить на электроэнергии в будущем (отоплении и кондиционировании). Каждый квадратный метр изделия сэкономит 230 кВт. Если у вас 4 окна стандартного размера, то экономия составит 6 000 рублей в год. И так каждый год!

Подберем цвет
окон под фасад
дома

В нашем распоряжении несколько декоративных приемов, которые позволят получить именно такие окна, которые вы хотите или требует архитектурный проект. Пластиковые и алюминиевые окна с текстурой дерева или окрашенные на производстве в любой оттенок по шкале РАL (в которой более 200 цветов) идеально дополнят фасадный ансамбль!

Установим
скрытую фурнитуру

Которая защитит от взлома и несанкционированного проникновения внутрь помещения в ваше отсутствие. Мы работаем с взломостойкой фурнитурой, сертифицированной по классу ®С2/®СЗ. Безопасность заказчиков и сохранность их имущества - наши главные задачи, поэтому уже в базовом варианте мы предлагаем противовзломные опции.

Изготовим окна любого размера и формы

Современные технологии позволяют изготовить окна любой геометрической формы - арочные, треугольные, круглые. Для остекления поверхностей большой площади порекомендуем усиленные профили или алюминиевые конструкции. Окна под любой, даже самый нестандартный проем! У вас есть проем? У нас есть решение под него!

Произведем монтаж по технологии

под авторским надзором инженера-технолога
Чтобы окна долго служили и адекватно выполняли возложенные на них задачи, нужно уделить особое внимание монтажным работам. Поэтому мы не экономим на материалах, инструментах и квалифицированных специалистах.
  • Для гидроизоляции монтажных швов и утепления стыков используются импортные материалы с европейскими сертификатами, которые уже прошли испытания и доказали свою эффективность.
  • Применяем на монтажах высокоточный инструментарий, при необходимости — спецтехнику, краны, манипуляторы из собственного транспортного цеха.
  • Работы проводятся монтажниками с опытом от З-х лет, которые постоянно повышают свою квалификацию и имеют все необходимые допуски.
премиум-монтаж
5 лет гарантии. Премиум-монтаж

Некоторые наши работы за 2023 год

по остеклению загородных домов и коттеджей

Частный дом из блоков

д. Орлово, Ленинский р-н
Окна, раздвижные порталы
Schuco
Задача

Остекление загородного дома, который используется для круглогодичного проживания, расположен в густонаселенном поселке.

Результат

Предложили окна и двери из теплого профиля Schuco - AWS 75 и ASE 80.HI с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами. Профиль прошел сублимирование, в результате чего получили оконные конструкции под дуб. Очень красивый фасадный ансамбль!

Частный дом из кирпича

д. Дятловка, округ Балашиха
Окна, входные двери
Alutech
Задача

Остекление частного дома, который используется для круглогодичного проживания, расположен рядом с оживленной дорогой

Результат

Окна и двери из теплых профильных систем Alutech W72, двухкамерные стеклопакеты с шумопоглощающей формулой. Все конструкции окрашены в единый шоколадно-коричневый цвет, выбранный архитектором заказчика в каталоге цветов RAL.

Частный дом из кирпича

д. Хлопово, Московская обл.
Окна, входные двери
Vidnal, Krauss
Задача

Остекление коттеджа, который используется большую часть года, расположен в центре поселка.

Результат

Окна и двери из теплых профильных систем Vidnal - V72 и V60 D, двухкамерные энергосберегающие стеклопакеты. Остекление веранды холодным профилем Krauss серии P400. Все изделия окрашены в единый коричневый цвет методом порошкового напыления.

Частный дом из бетона

д. Андреевское, округ Истра
Окна, двери, фасад
Alutech
Задача

Современное остекление дома для круглогодичного проживания, расположеного в центре поселка, фронтальная часть фасада выходит на солнечную сторону.

Результат

Окна, двери и фасад из систем Alutech серий ALT W72, W62 и F50, энергосберегающие стеклопакеты с солнцезащитным напылением. Все конструкции окрашены в эксклюзивный бирюзовый цвет - очень контрастно и стильно смотрятся!

Частный дом из блоков

пос. Романово Life, Московская обл.
Окна, двери, порталы
Schuco
Задача

Остекление одноэтажного дома для круглогодичного проживания, много проемов для панорамных окон, нужны конструкции с нестандартным открыванием.

Результат

Окна, двери, раздвижные и складные системы Schuco серий AWS 75, ADS 75, ASE 80.HI (подъемно-раздвижные) и ASE 80FD.HI (гармошки), энергосберегающие стеклопакеты с закаленными стеклами. Остекление веранды панорамными складными системами. Сублимирование изделий под дуб.

Частный дом из бруса

д. Вешки, Московская обл.
Окна, входные двери
Rehau, Krauss
Задача

Остекление дома - цена основной критерий - используется как дача, здесь живут наездами, но круглый год, расположен в поселке.

Результат

Пластиковые окна и входные двери из недорогого профиля Rehau Thermo, двухкамерные стеклопакеты. Остекление террасы холодными системами Krauss C640 (раздвижные окна) и P40 (входные двери).

Каркасный дом - барнхаус

д. Маслово, округ Солнечногорск
Окна, входные двери
Vidnal
Задача

Остекление каркасного дома, который используется как баня с комнатой отдыха, расположен на окраине поселка на участке заказчика.

Результат

Теплые алюминиевые системы Vidnal F50 и V60 D, однокамерные стеклопакеты с затемненным стеклом. Оконные конструкции окрашены в единый темно-коричневый цвет по шкале RAL.

Частный дом из блоков

пос. Пятница Club, Московская обл.
Окна, входные двери
Rehau (ПВХ)
Задача

Остекление теплой веранды в доме, который используется для круглогодичного проживания, расположен внутри крупного поселка вблизи дороги.

Результат

Пластиковые окна и двери из самого “тихого” профиля Rehau Intelio, мультифункциональные стеклопакеты с энергосберегающим эффектом, ламинация под темное “дерево” для идеального сочетания с уже установленными в доме окнами.

Частный дом из бруса

д. Охотино, Московская обл.
Окна, двери, раздвижные окна
Rehau, Krauss
Задача

Остекление дачного дома, который используется с ранней весны до поздней осени, иногда заказчики бывают здесь и зимой.

Результат

Пластиковые окна и двери белого цвета из недорогого профиля Rehau Blitz с двухкамерными стеклопакетами. Панорамное остекление террасы холодными профильными системами Krauss с раздвижными створками.

Частный дом из керамоблока

д. Ртищево, округ Домодедово
Окна, входные двери
Vidnal
Задача

Остекление жилого дома под ключ, поселок расположен вблизи аэропорта, поэтому в приоритете - шумоизоляция. Заказчик сразу ориентировался на алюминиевый профиль.

Результат

Окна и двери из теплых профильных систем Vidnal V68 и V60, мультифункциональные стеклопакеты с шумопоглощающей формулой, удобные варианты открывания, порошковое окрашивание в темно-коричневый цвет.

Узнайте точную стоимость остекления

Ответьте на 5 вопросов и мы подберем для вас оптимальное решение
Выберите свой тип дома:
Какие конструкции понадобятся?
Нужны цветные окна или белые?
Какие характеристики окон у вас в приоритете?
У вас есть размеры проемов, проект?
Если да, прикрепите на последнем шаге
Благодарим за ответы!
Прикрепите схемы, чертежи, проект или укажите размеры
проемов в дополнительном поле, наши специалисты сделают
смету и пришлют ее в WhatApp или на почту

Современное производство оконных конструкций

позволяет нам изготовить большой объем окон в короткие сроки
производственных
цеха3
ПВХ, алюминий,
дерево
покрасочных
бокса2
порошковое окрашивание,
ламинация
складских
площадок5
готовая продукция, профиль,
фурнитура
Основные производственные комплексы расположены в ближайшем Подмосковье:
г.Котельники, ул. Алексеевская 1. Наши заказчики могут посещать производство
и отслеживать степень готовности конструкций!

Мы несем ответственность за результат

на каждом этапе нашего сотрудничества
01.
Расчет стоимости
в течение 1 часа
02.
Геодезия и точный
замер на объекте
03.
Проект и подготовка
документов
04.
Производство оконных
конструкций
05.
Доставка окон
на объект
06.
Монтажные работы
на объекте
07.
Регулировка и проверка,
сдача объекта заказчику
5летгарантия
5 лет гарантия На все виды конструкций
и на монтажные работы

Предлагаем выгодное сотрудничество

работаем по партнерским программам с профильными специалистами
дизайнерами интерьеров1
Предложим современный функционал окон и покажем декоративные возможности для ваших проектов
архитекторами в ИЖС2
Подготовим подробную смету остекления для вашего проекта с указанием цен и сроков реализации
строителями и прорабами3
Подарим партнерскую скидку и сделаем быстрый расчет стоимости для ваших объектов. Присылайте схемы в расчет!
Приглашаем Вас и ваших клиентов в наш шоу-рум. Технолог покажет образцы систем,
поможет выбрать декоративное оформление, ответит на все вопросы. А администратор
угостит вкусным кофе. Мы дружим с нашими партнерами и ждем Вас!

Будем поддерживать
связь в WhatsApp

Ваш персональный менеджер создаст чат —
вы сможете задавать ему вопросы 24/7 о статусе работ
и получать уведомления на каждом этапе проекта

45% заказчиков обращаются к нам

по рекомендации своих друзей и знакомых

Обсудим ваш проект?

Заполните форму обратной связи, приложите схему или чертеж с размерами. Технолог уточнит детали, предложит вам оптимальное решение, сделает расчет стоимости и пришлет смету на WhatsApp
Комментарий
Игорь Молчанов
Главный технолог
Расчет
стоимости
Обсудить
проект
Обратный
звонок
Наверх